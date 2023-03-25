Азербайджанские военные провели в Карабахе локальные контрольные меры для пресечения незаконной перевозки боеприпасов из Армении

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что азербайджанские военные провели в Карабахском регионе страны необходимые локальные контрольные меры с целью предотвращения использования грунтовых дорог для незаконной перевозки боеприпасов из Армении, предназначенных для армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахе.

"Перевозки из Армении живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент (Карабахский регион Азербайджана - ИФ) в последние дни приняли интенсивный характер. Эти перевозки осуществляются особенно в ночное время суток и в туманную погоду", - отмечает Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, незаконными армянскими вооруженными формированиями (НВФ) ведутся работы по прокладке новых дорог по нескольким маршрутам, пролегающим через горные и грунтовые участки, а также по расширению старых троп: "В этих целях используется военная, инженерная и специальная техника, а в качестве рабочей силы - лица, проходящие военную службу по контракту, и местные жители".

"За последние несколько дней техническими средствами наблюдения ВС Азербайджана была зафиксирована интенсификация армянами незаконных строительных и реконструкционных работ на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу и пролегающей к северу от этого маршрута дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу. Эти дороги также используются для обеспечения и снабжения боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований", - отмечается в заявлении.

Минобороны подчеркивает, что, несмотря на многочисленные обращения азербайджанской стороны и проведенные в этой связи обсуждения (с РМК - ИФ-Аз), до сих пор не приняты надлежащие меры для предотвращения перевозки боеприпасов и других средств военного назначения.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, подразделениями Азербайджанской Армии осуществлены необходимые локальные контрольные меры в целях предотвращения использования грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности, а также пресечения нагнетания обстановки путем перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий", - говорится в информации.

В.Алиев