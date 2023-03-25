Азербайджанские военные пресекли попытку армянских НВФ в Карабахе подготовить окопы

Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в полдень 25 марта члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, попытались провести копку в целях инженерной подготовки окопа. По информации Минобороны Азербайджана, армянские НВФ осуществляли эти действия под видом сельскохозяйственных работ в направлении населенного пункта Юхары Вейсялли Физулинского района. "В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно приостановлены", - подчеркивает Минобороны. В.Алиев

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