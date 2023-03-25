Во Франции пообещали вдвое увеличить производство поставляемых Украине гаубиц

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что производство поставляемых на Украину 155-мм самоходных гаубиц Caesar в стране увеличится вдвое - с четырех до восьми единиц в месяц. Об этом он сообщил в интервью газете Les Echos.

"Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц", - сказал глава французского Минобороны и отметил, что сроки производства будут сокращены с 30 до 17 месяцев.

По его словам, также будет вдвое увеличен выпуск ракет земля-воздух Mistral и ускорится производство радаров ПВО Ground Master к концу 2023 года.

Министр добавил, что ожидает сокращение сроков производства ракет земля-воздух Aster c 40 до 18 месяцев.

В.Алиев