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Дальнее зарубежье 25.03.2023 21:00

Во Франции пообещали вдвое увеличить производство поставляемых Украине гаубиц

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что производство поставляемых на Украину 155-мм самоходных гаубиц Caesar в стране увеличится вдвое - с четырех до восьми единиц в месяц. Об этом он сообщил в интервью газете Les Echos.

"Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц", - сказал глава французского Минобороны и отметил, что сроки производства будут сокращены с 30 до 17 месяцев.

По его словам, также будет вдвое увеличен выпуск ракет земля-воздух Mistral и ускорится производство радаров ПВО Ground Master к концу 2023 года.

Министр добавил, что ожидает сокращение сроков производства ракет земля-воздух Aster c 40 до 18 месяцев.

В.Алиев

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Тэги: ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, ПОСТАВКИ, ГАУБИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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