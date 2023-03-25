Во Франции пообещали вдвое увеличить производство поставляемых Украине гаубиц

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что производство поставляемых на Украину 155-мм самоходных гаубиц Caesar в стране увеличится вдвое - с четырех до восьми единиц в месяц. Об этом он сообщил в интервью газете Les Echos.
"Темпы производства самоходных 155-мм гаубиц Caesar компанией Nexter будут удвоены с нынешних четырех до восьми единиц в месяц", - сказал глава французского Минобороны и отметил, что сроки производства будут сокращены с 30 до 17 месяцев.
По его словам, также будет вдвое увеличен выпуск ракет земля-воздух Mistral и ускорится производство радаров ПВО Ground Master к концу 2023 года.
Министр добавил, что ожидает сокращение сроков производства ракет земля-воздух Aster c 40 до 18 месяцев.
В.Алиев
Азербайджанские военные взяли под контроль высоту северо-восточнее горы Сарыбаба в Карабахе
Алиев заявил Мишелю, что Армения своими провокациями нагнетает обстановку на Южном Кавказе
МИД Азербайджана обвинил Армению в попытках сорвать мирный процесс
Путин назвал ошибочным решение США ограничивать использование доллара в странах, которые им не нравятся
KPMG может взять в доверительное управление терминалы морского порта Туркменбаши
Ford получил $2 млрд убытка от электромобилей в 2022 г, впервые раскрыл финпоказатели сегментов
В Азербайджане суточный спад COVID-19
В Азербайджане суточный прирост COVID-19
Потенциальные покупатели оценивают "Манчестер Юнайтед" более чем в 5 млрд фунтов
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна