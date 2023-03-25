Азербайджанские военные взяли под контроль высоту северо-восточнее горы Сарыбаба в Карабахе

Минобороны РФ сообщило в субботу, что ВС Азербайджана взяли под контроль высоту 2054 в Карабахском регионе страны.
"25 марта 2023 г. подразделение ВС Азербайджана (...) заняло высоту с отметкой 2054,0 (2,9 км северо-восточнее горы Сарыбаба) и приступило к инженерному оборудованию поста", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ .
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