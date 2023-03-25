Путин сообщил о планах производства в России 1600 танков за три года

Россия в ближайшие три года намерена произвести и модернизировать в общей сложности более 1600 танков, заявил президент РФ Владимир Путина.
"Поджигатели планируют направить на Украину 420 или 440 танков, тут все то же самое, что по боеприпасам. За это время мы произведем новые и модернизируем имеющиеся свыше 1600", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которого вышел в субботу в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"Общее количество танков российской армии будет превышать в три раза количество танков ВСУ. Даже более, чем в три раза", - добавил президент.
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