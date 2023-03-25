Путин назвал ошибочным решение США ограничивать использование доллара в странах, которые им не нравятся

США совершают ошибку, ограничивая использование доллара в тех странах, которые им не нравятся, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы бы пользовались долларом, они ж нам не дают. Как нам расчеты осуществлять? В той валюте, которая приемлема для наших торговых партнеров. Юань - одна из таких валют, тем более, что она используется и в МВФ", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
"Они сами пилят сук, на котором сидят. Ограничивая использование доллара, исходя из сиюминутных конъюнктурных соображений политического характера, они сами себе наносят ущерб, можно сказать, что в ногу стреляют", - продолжил Путин.
"Без всяких сомнений это - огромная ошибка со стороны американских властей, то, что они делают, ограничивая расчеты в долларах по всему миру в отношении тех стран, которые им не нравятся", - сказал Путин.
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