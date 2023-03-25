Российский ВПК наращивает производство - Путин

Российские власти знают о планах Запада поставить значительное количество вооружений и боеприпасов в Украину, но российский ВПК тоже наращивает производство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Угрозы, конечно, есть. Когда в страну, с которой у нас есть конфликт, поставляются вооружения, это всегда угроза", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос о том, представляют ли такие поставки угрозу для РФ.
"Мы видим, слышим, знаем об этих планах поставок. Вы сказали про миллион снарядов, про поставку танков", - продолжил Путин.
По его словам, миллион снарядов - "это очень приличное количество".
Вместе с тем, отметил он, по российской информации, в США в настоящее время ежемесячно производятся около 14-15 тыс. снарядов, в следующем году производство выйдет на уровень 42 тыс. снарядов, а в 2025 году - 75 тыс.
"Я думаю, что если США собираются с 15 тысяч (снарядов) в этом году выйти на 42 (тысячи) в следующем, то для других (стран) это будет еще сложнее. Там существуют еще свои правила. В каждой стране свои планы развития вооруженных сил и так называемого народного хозяйства, инфраструктуры, образования и здравоохранения", - сказал Путин.
При этом, добавил он, вооруженные силы Украины ежесуточно используют до 5 тыс. снарядов.
"Вооруженные силы России тратят гораздо больше. Я сейчас не хочу давать оценку рациональности принятия решений на разных уровнях военного управления, но сейчас, как известно, министерство обороны и Генштаб даже вынуждены вводить определенные лимиты", - сказал Путин.
"Вместе с тем российское производство, военно-промышленный комплекс России развивается очень быстрыми темпами, такими, какие многие и не ожидали. За тот же период времени российская промышленность произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим, даже более, чем в три раза больше"", - добавил он.
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