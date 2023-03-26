Путин обвинил Запад в строительстве «новой оси»

Западные страны пытаются создавать новые глобальные союзы, в том числе коалицию, подобную оси в составе нацистской Германии, фашистской Италии и милитаристской Японии 30-х годов прошлого века, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что делают Соединенные Штаты? Они создают все новые и новые союзы, и это дает основание западным аналитикам, западным политологам говорить о том, что Запад строит новые оси", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, показанному в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).
В частности, Путин напомнил, что в 2022 году НАТО согласовало новую стратегическую концепцию развития блока.
"Там прямо записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами азиатско-тихоокеанского региона. И эти страны перечисляются: там и Новая Зеландия, и Австралия, и Южная Корея. И они заявляют, что будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?", - сказал он в связи с этим.
"Великобритания и Япония в начале этого года, в январе, по-моему, вообще подписали соглашение о взаимной открытости, то есть о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере", - продолжил Путин.
"Именно поэтому западные аналитики, сами западные аналитики, это не мы, говорят, что Запад начинает строить новую ось, наподобие той, которая была создана еще в 30-е годы фашистскими режимами в Германии и Италии и милитаристской Японией", - заявил он.
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