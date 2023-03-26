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Дальнее зарубежье 26.03.2023 13:50

Сотни тысяч израильтян митингуют против судебной реформы

Сотни тысяч израильтян во многих городах по всей стране приняли участие в общенациональной демонстрации, призванной выразить протест против проведения правительством Биньямина Нетаньяху судебной реформы, пишет газета Times of Israel в воскресенье.

Порядка 200 тыс. человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве, а также десятки тысяч человек в таких городах, как Иерусалим, Хайфа и Беэр-Шева. Организаторы акций протеста заявили, что в общей сложности на митинги пришли более 630 тыс. человек, однако, отмечает газета, эти цифры невозможно проверить независимо.

В ходе акций задержали несколько десятков человек за хулиганство. Для разгона демонстрантов с улиц полиция к ночи воскресенья применила водометы.

Акции протеста в Израиле идут уже 12 недель подряд. Ожидается, что на следующей неделе демонстрации продолжатся. Организаторы акций протеста, как пишет газета, обещают "неделю парализации" - они планируют устраивать пикеты у домов депутатов, масштабные акции протеста в течение недели перед зданием парламента и на улицах крупных городов Израиля.

В израильской оппозиции считают, что судебная реформа ослабит судебную власть и ее способность контролировать действия правительства и парламента. При этом в правящей коалиции во главе с Нетаньяху не хотят отказываться от проекта реформы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, СУДЫ, РЕФОРМА, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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