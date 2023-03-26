В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерло 6 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 398, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 17 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерло 6 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 166 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 104 человек (+41 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 128 человек.

За сутки медики провели 910 тестов на коронавирус против 511 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 553 тыс. 009 теста на COVID-19.

В.Алиев