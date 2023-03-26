В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерло 6 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 398, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 17 случаев.
За 24 часа от COVID-19 умерло 6 человек.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 166 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 819 тыс. 104 человек (+41 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 128 человек.
За сутки медики провели 910 тестов на коронавирус против 511 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 553 тыс. 009 теста на COVID-19.
В.Алиев
Мамедов вручил свои верительные грамоты президенту Израиля
МИД Азербайджана призвал правительство Франции уважать конституционные права в стране
Путин назвал ошибочным решение США ограничивать использование доллара в странах, которые им не нравятся
KPMG может взять в доверительное управление терминалы морского порта Туркменбаши
Ford получил $2 млрд убытка от электромобилей в 2022 г, впервые раскрыл финпоказатели сегментов
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Премьер Израиля отправил в отставку министра обороны, призвавшего отказаться от судебной реформы
Париж призвал Москву пересмотреть решение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна