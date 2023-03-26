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Здравоохранение 26.03.2023 16:50

В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерло 6 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 53 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 829 тыс. 398, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 17 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умерло 6 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 166 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 819 тыс. 104 человек (+41 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 128 человек.

За сутки медики провели 910 тестов на коронавирус против 511 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 553 тыс. 009 теста на COVID-19.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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