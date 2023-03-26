Украина потребовала созвать СБ ООН из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина в ответ на решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси потребовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в срочном порядке. Об этом в сказано в заявлении, размещенном на сайте ведомства.
"Требуем немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", - сказано в тексте заявления.
В нем отмечается, что Украина ждет эффективных и оперативных действий по противодействию ядерной угрозе со стороны РФ со стороны Великобритании, КНР, Франции и Соединенных Штатов.
Накануне Путин заявлял, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси.
В.Алиев
Мамедов вручил свои верительные грамоты президенту Израиля
МИД Азербайджана призвал правительство Франции уважать конституционные права в стране
Путин назвал ошибочным решение США ограничивать использование доллара в странах, которые им не нравятся
KPMG может взять в доверительное управление терминалы морского порта Туркменбаши
Ford получил $2 млрд убытка от электромобилей в 2022 г, впервые раскрыл финпоказатели сегментов
«Галатасарай» победил «Карабах» в благотворительном матче
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерло 6 человек
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна