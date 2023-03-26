Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 69.26 -0.70 Brent 74.99 -0.92

Дальнее зарубежье 26.03.2023 17:50

Украина потребовала созвать СБ ООН из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина в ответ на решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси потребовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в срочном порядке. Об этом в сказано в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

"Требуем немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", - сказано в тексте заявления.

В нем отмечается, что Украина ждет эффективных и оперативных действий по противодействию ядерной угрозе со стороны РФ со стороны Великобритании, КНР, Франции и Соединенных Штатов.

Накануне Путин заявлял, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, ООН, СОВБЕЗ


Похожие новости


Лукашенко заявил, что не верит в намерение Украины "развязать второй фронт" в Приднестровье Глава МИД Венгрии призвал не поставлять оружие Украине, а содействовать мирным переговорам ГРУ не наблюдает признаков подготовки в Украину со стороны Беларуси - Буданов Украина на днях пыталась нанести ракетный удар по Беларуси - Лукашенко Лукашенко не исключает противостояния с Западом за Западную Украину Украина не готова рассматривать экспорт зерна через Беларусь - Зеленский Министры иностранных дел Беларуси и Турции обсудили ситуацию в Украине В Минске исключили вторжение белорусов, которые участвуют в боях на стороне Киева Беларусь вводит ограничения на въезд и пребывание на ряде территорий, граничащих с Украиной Генсек ООН заявил, что только возвращение России, Украины и Беларуси на мировой рынок может решить проблему голода

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az