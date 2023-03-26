Украина потребовала созвать СБ ООН из-за размещения ядерного оружия РФ в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина в ответ на решение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси потребовала созвать внеочередное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в срочном порядке. Об этом в сказано в заявлении, размещенном на сайте ведомства.

"Требуем немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН", - сказано в тексте заявления.

В нем отмечается, что Украина ждет эффективных и оперативных действий по противодействию ядерной угрозе со стороны РФ со стороны Великобритании, КНР, Франции и Соединенных Штатов.

Накануне Путин заявлял, что 1 июля 2023 года завершится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси.

В.Алиев