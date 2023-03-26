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Дальнее зарубежье 26.03.2023 18:50

Генштаб ВСУ сообщил, что вторая группа военных завершила обучение в Британии работе с гаубицами AS90

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что вторая группа украинских военных завершила в Великобритании обучение работе с самоходными гаубицами AS90. Об этом ведомство сообщило в социальных сетях.

"Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм САУ AS90", - сказано в сообщении.

Там также добавили, что программа обучения является "частью обязательств Великобритании по поддержке Украины".

Ранее стало известно, что Министерство обороны Великобритании намерено в течение 12 месяцев предоставить британской армии средства ведения наземного огня средней дальности, чтобы восполнить пробел в поставках 155-мм самоходных артиллерийских установок AS90 на Украину.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГАУБИЦЫ, ОБУЧЕНИЕ, ВОЕННЫЕ


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