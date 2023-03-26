Генштаб ВСУ сообщил, что вторая группа военных завершила обучение в Британии работе с гаубицами AS90

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что вторая группа украинских военных завершила в Великобритании обучение работе с самоходными гаубицами AS90. Об этом ведомство сообщило в социальных сетях.

"Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм САУ AS90", - сказано в сообщении.

Там также добавили, что программа обучения является "частью обязательств Великобритании по поддержке Украины".

Ранее стало известно, что Министерство обороны Великобритании намерено в течение 12 месяцев предоставить британской армии средства ведения наземного огня средней дальности, чтобы восполнить пробел в поставках 155-мм самоходных артиллерийских установок AS90 на Украину.

В.Алиев