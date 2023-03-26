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Дальнее зарубежье 26.03.2023 20:00

МИД Сербии ответил на просьбы Запада ввести санкции против России

Первый вице-премьер, глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Запад несправедливо требует от Сербии ввести санкции в отношении России, поскольку при этом они сами увеличивают товарооборот с Российской Федерацией. Об этом Дачич сказал в интервью газете Kurir.

"Должен отметить, что объем внешней торговли между Сербией и РФ уменьшился, в то время как с некоторыми западными государствами, которые ввели санкции, он увеличился. Многие страны Запада несправедливы по отношению к Сербии, поскольку, по имеющимся данным, они увеличили объемы торговли с Российской Федерацией во время санкций", - сказал он.

Глава сербского МИД подчеркнул, что Белград не вводит санкции против Москвы в связи со своими интересами, включающими в себя в том числе защиту суверенитета и территориальной целостности Сербии.

"Мы всегда говорили и повторяем сейчас, что будем следить за тем, как это решение отражается на нашей экономике, и оставляем возможность того, что оно будет изменено, если нашей экономике и нашим гражданам будет нанесен непоправимый ущерб", - указал Дачич.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград пойдет на введение санкций в отношении России только в безвыходной ситуации.

В.Алиев

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Тэги: СЕРБИЯ, РОССИЯ, ЗАПАД, САНКЦИИ


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