Боррель пригрозил новыми санкциями ЕС в случае размещения ядерного оружия РФ в Беларуси

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза ответить очередными санкциями, если Беларусь разместит на своей территории ядерное оружие России.

"Размещение Беларусью у себя российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - написал в воскресенье в твиттере глава дипломатии ЕС.

"Беларусь еще может это остановить, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - говорится в сообщении Борреля.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

В.Алиев