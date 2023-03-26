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Дальнее зарубежье 26.03.2023 21:00

Боррель пригрозил новыми санкциями ЕС в случае размещения ядерного оружия РФ в Беларуси

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил о готовности Евросоюза ответить очередными санкциями, если Беларусь разместит на своей территории ядерное оружие России.

"Размещение Беларусью у себя российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - написал в воскресенье в твиттере глава дипломатии ЕС.

"Беларусь еще может это остановить, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - говорится в сообщении Борреля.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о договоренности с белорусским президентом Александром Лукашенко о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

В.Алиев

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, БЕЛАРУСЬ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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