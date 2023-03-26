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Дальнее зарубежье 26.03.2023 23:17

Премьер Израиля отправил в отставку министра обороны, призвавшего отказаться от судебной реформы

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уволил главу Минобороны Йоава Галанта после того, как тот призвал прекратить судебную реформу, которая вызвала акции протеста в стране, сообщают израильские СМИ.

Глава израильского правительства вызвал Галанта и объявил ему, что "более не доверяет министру, и поэтому он освобожден от должности".

Израильские СМИ отмечают, что теперь Нетаньяху должен в течение 48 часов объявить имя нового главы Минобороны страны.

Акции протеста в Израиле идут уже 12 недель подряд. Ожидается, что на следующей неделе демонстрации продолжатся. Организаторы акций протеста обещают "неделю парализации" - они планируют устраивать пикеты у домов депутатов, масштабные акции протеста в течение недели перед зданием парламента и на улицах крупных городов Израиля.

В израильской оппозиции считают, что судебная реформа ослабит судебную власть и ее способность контролировать действия правительства и парламента. При этом в правящей коалиции во главе с Нетаньяху не хотят отказываться от проекта реформы.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РЕФОРМА, МИНИСТР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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