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Дальнее зарубежье 27.03.2023 10:37

Сенаторы США представили законопроект о защите сельскохозяйственных земель Америки от иностранного вреда

Американские сенаторы Майк Браун и Джон Тестер представили законопроект о защите сельскохозяйственных угодий США от иностранного вреда, сообщает Hill.

Издание отмечает, что законопроект запретит покупку сельскохозяйственных земель в США любым лицом, непосредственно связанным с "враждебно настроенными" иностранными правительствами, включая Китай, Россию, Иран, Северную Корею.

Как объяснил Браун, "мы не можем позволить нашим главным иностранным противникам скупать американские сельскохозяйственные угодья и ставить под угрозу наши цепочки поставок сельскохозяйственной продукции".

Кроме того, законопроект требует от минсельхоза США сделать базу данных об иностранных инвестициях в сельское хозяйство общедоступной.

Законопроект, в случае принятия, также позволит Министерству сельского хозяйства США штрафовать иностранных инвесторов, которые неправильно регистрируют свои инвестиции.

Уточняется, что законопроект реформирует Закон о раскрытии информации об иностранных инвестициях в сельское хозяйство (AFIDA), принятый в 1978 году. Данный закон требует от Министерства сельского хозяйства собирать данные об иностранной собственности на сельскохозяйственные земли в США.

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Тэги: США, ЗЕМЛЯ, ПРОДАЖА, ЗАКОНОПРОЕКТ

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