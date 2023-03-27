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Дальнее зарубежье 27.03.2023 11:03

Токио заявил Пхеньяну протест в связи с новыми пусками баллистических ракет - Минобороны Японии

Япония выразила КНДР решительный протест в связи с запуском утром в понедельник двух баллистических ракет в направлении Японского моря, об этом говорится в заявлении Минобороны Японии.

"Ряд действий КНДР, в том числе неоднократные ракетные пуски, угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества. Кроме того, такие пуски баллистических ракет нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, Япония заявила КНДР решительный протест" - говорится в сообщении Минобороны.

Ведомство уточняет, что Япония намерена продолжать тесно сотрудничать с США и другими странами, собирать и анализировать информацию.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, РАКЕТЫ, ПРОТЕСТ


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