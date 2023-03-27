Казахстан с апреля введет обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС

Казахстан с 1 апреля 2023 года внедряет обязательное оформление сопроводительных накладных на товары (СНТ) во взаимной торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов (КГД).
Уточняется, что СНТ внедряется для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам.
Отмечается, что ранее СНТ реализовывался в пилотном режиме с декабря 2020 года на добровольной основе.
"Оформление СНТ предусмотрено в электронном виде до пересечения границы (посредством ЭЦП), что исключает возможность оформления документов на подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и так далее", - говорится в информации.
Таким образом, по данным КГД, реализуемая система позволяет автоматизировать процесс контроля за перемещением товаров через границу.
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