Лидером выборов в Казахстане по партспискам стала Amanat, получив 40 мест в парламенте

Центральная избирательная комиссия Казахстана распределила депутатские мандаты в мажилисе парламента Казахстана по итогам выборов, состоявшихся 19 марта.
По информации председателя ЦИК Нурлана Абдирова, лидирует по числу набранных мест в парламенте правящая партия "Amanat" (бывш. Нур Отан) с 40 мандатами. Следом расположились народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" с 8 мандатами и партия Respublica с 6 местами.
Демократическая партия "Ак жол" получила 6 мест в парламенте, Народная партия Казахстана (НПК) - 5, позиционирующая себя как оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) - 4.
Необходимый 5%-ый порог для прохождения в парламент не преодолела партия зеленых "Байтак". Она набрала на выборах 2,30% голосов избирателей.
Мажилис парламента восьмого созыва, в отличие от предыдущих, избирался по смешанной системе: 70% депутатов - по партийным спискам, остальные 30% - по одномандатным округам. Всего казахстанцы избирали 98 депутатов мажилиса - 69 по партийным спискам и 29 по одномандатным округам.
В парламентских выборах, прошедших 19 марта в Казахстане, участвовали все семь зарегистрированных в стране партий.
Предыдущие, очередные, выборы в мажилис состоялись в январе 2021 года. В них принимали участие пять партий, в мажилис смогли пройти три из них - партия власти "Нур Отан" (ныне Amanat), она получила 76 мест в мажилисе, партия "Ак жол" (12 мест) и Народная партия Казахстана (10 мест).
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