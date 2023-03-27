Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 69.26 -0.70 Brent 74.99 -0.92

Внешняя политика 27.03.2023 10:34

Президент Израиля планирует в 2023г посетить Азербайджан

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о намерении посетить Азербайджан в текущем году.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», о своих планах Герцог заявил в воскресенье, принимая верительные грамоты у первого в истории посла Азербайджана в Тель-Авиве Мухтара Мамедова, пишет The Jerusalem Post.

«Герцог рассказал, что планирует посетить его (Азербайджан – ИФ-Аз) в этом году», - отмечает издание.

По информации газеты, на этой неделе ожидается визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамов в Израиль, на 30 марта запланирована его встреча с Герцогом.

Ранее сообщалось, что Байрамов в конце марта посетит с визитом Израиль, в ходе которого примет участие в открытии азербайджанского посольства в Тель-Авиве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 ноября 2022 года подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Израиле (в Тель-Авиве). Посол Азербайджана Мухтар Мамедов вручил 26 марта верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Президент Израиля выступил за остановку процесса принятия судебной реформы Алиев назначил посла Азербайджана в Израиле Алиев поздравил Нетаньяху с вступлением в должность премьера Израиля Президент Алиев обсудил перспективы ВТС с главой Минобороны Израиля Президент Ирана предупредил США и Израиль о жестком ответе на любые действия против Тегерана Алиев и Герцог обсудили перспективы азербайджано-израильских отношений Президент России и премьер Израиля обсудили украинский кризис Путин в разговоре с премьером Израиля проинформировал о ходе специальной военной операции - Кремль Алиев соболезнует Герцогу в связи со смертью матери Герцог пригласил Алиева посетить Израиль

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az