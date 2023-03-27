Президент Израиля планирует в 2023г посетить Азербайджан

Президент Израиля Ицхак Герцог сообщил о намерении посетить Азербайджан в текущем году.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», о своих планах Герцог заявил в воскресенье, принимая верительные грамоты у первого в истории посла Азербайджана в Тель-Авиве Мухтара Мамедова, пишет The Jerusalem Post.
«Герцог рассказал, что планирует посетить его (Азербайджан – ИФ-Аз) в этом году», - отмечает издание.
По информации газеты, на этой неделе ожидается визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамов в Израиль, на 30 марта запланирована его встреча с Герцогом.
Ранее сообщалось, что Байрамов в конце марта посетит с визитом Израиль, в ходе которого примет участие в открытии азербайджанского посольства в Тель-Авиве.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 ноября 2022 года подписал закон об учреждении посольства Азербайджана в Израиле (в Тель-Авиве). Посол Азербайджана Мухтар Мамедов вручил 26 марта верительные грамоты президенту Израиля Ицхаку Герцогу.
Р.Керимов
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