Азербайджан в январе увеличил экспорт минеральных удобрений на 30%

Азербайджан в январе 2023 года экспортировал 27,522 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 29,8% выше показателя января 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость экспортированных минеральных удобрений составила $9 млн 364,1 тыс. (спад на 36,1%).

В то же время импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе составил 6 тыс. 402 тонн (рост на 30,2%) на сумму $4 млн 677,3 тыс. (рост в 2,2 раза).

Производством минеральных удобрения в Азербайджане занимается SOCAR Carbamide Plant.

SOCAR Carbamide Plant введен в эксплуатацию 16 января 2019 года, в июне предприятие начало экспорт карбамида. Предприятие включает три производственных участка: производство аммиака; производство карбамида; производство карбамидных гранул.

Мощность завода составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн. Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, включая 500 млн евро - заемные средства.

Б.Рустамбеков