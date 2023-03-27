Власти Азербайджана предложили провести в Баку в первую неделю апреля вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции

Власти Азербайджана предложили в первую неделю апреля провести в Баку вторую встречу с представителями армянской общественности Карабахского региона страны для продолжения контактов по реинтеграции.

«Администрация Президента Азербайджана в продолжение встречи, состоявшейся в городе Ходжалы 1 марта, и приглашения от 13 марта еще раз предлагает представителям армянской общественности Карабаха провести встречу в первую неделю апреля в городе Баку для обсуждения вопросов реинтеграции, а также реализации инфраструктурных проектов в Карабахе», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Администрации президента Азербайджана.

Как сообщалось ранее, первая такая встреча с армянской общиной Карабахского региона Азербайджана состоялась 1 марта 2023 года. В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.

Р.Ахмедов