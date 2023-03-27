Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 69.26 -0.70 Brent 74.99 -0.92

Финансы 27.03.2023 11:11

Предправления Bank «BTB» ушел в отставку

Председатель правления ОАО Bank «BTB» Эмиль Рзаев ушел в отставку.

«Рзаев подал по собственному желанию в отставку в марте, которая была принята акционерами банка», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на финансовом рынке.

Как отметили в банке, врио председателя правления Bank «BTB» назначен Эльдяниз Гусейнов, занимающий пост первого заместителя предправления.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, ПРЕДПРАВЛЕНИЯ, ОТСТАВКА


Похожие новости


Циклаури назначен предправления AccessBank Орхан Хубанлы назначен новым председателем правления AFB Bank Гасанов назначен врио предправления AccessBank Предправления Azer-Turk Bank стал Орхан Гусейнов Предправления VTB Bank (Azerbaijan) назначен Кирин Предправления Bank Respublika назначен Асяф Намазов Орхан Гусейнов стал врио предправления Azer-Turk Bank Предправления азербайджанского ИКБ Никойл назначен Николоз Шургаиа Председателем правления Bank Technique назначен Эльдар Джафаров

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az