Предправления Bank «BTB» ушел в отставку

Председатель правления ОАО Bank «BTB» Эмиль Рзаев ушел в отставку.
«Рзаев подал по собственному желанию в отставку в марте, которая была принята акционерами банка», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на финансовом рынке.
Как отметили в банке, врио председателя правления Bank «BTB» назначен Эльдяниз Гусейнов, занимающий пост первого заместителя предправления.
ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.
Р.Ахмедов
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