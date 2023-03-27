Предправления Bank «BTB» ушел в отставку

Председатель правления ОАО Bank «BTB» Эмиль Рзаев ушел в отставку.

«Рзаев подал по собственному желанию в отставку в марте, которая была принята акционерами банка», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на финансовом рынке.

Как отметили в банке, врио председателя правления Bank «BTB» назначен Эльдяниз Гусейнов, занимающий пост первого заместителя предправления.

ОАО Bank "BTB" в апреле 2010 года получил лицензию на банковскую деятельность в Азербайджане. Акционерами банка являются три физических лица.

Р.Ахмедов