Азербайджан в январе-феврале увеличил производство стройматериалов почти на 36%

В Азербайджане в январе-феврале 2023 года произведено стройматериалов на сумму 134,6 млн манатов ($79,2 млн по текущему курсу), что на 35,6% больше, чем за январь-февраль 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента составил 421,2 тыс. тонн (спад на 4,8%), сборных конструкций из бетона – 4,2 тыс. кубометров (спад на 67,2%), асфальта - 14,6 тыс. тонн (рост на 47,5%).

Кроме этого, производство строительного кирпича составило 81,4 тыс. кубометров (спад на 26,5%), строительного стекла – 1,35 млн кв. метров (рост на 3,4%).

Цементного клинкера произведено 471 тыс. тонн (рост на 32%), строительного гипса - 9,1 тыс. тонн (рост в 2,4 раза), готовой бетонной смеси - 458 тыс. тонн (рост на 11%), строительной извести - 9 тыс. тонн (рост в 2,7 раза).

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году произведено стройматериалов на сумму 1 млрд 85,7 млн манатов ($638,8 млн по текущему курсу), что на 12,6% больше, чем за 2021 год.

Б.Рустамбеков