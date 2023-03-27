Азербайджанские пограничники задержали двух наркокурьеров из Ирана с 41 кг наркотиков

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о задержании на границе с Ираном двух наркокурьеров.

«26 марта 00:30 погранотряд "Гойтепе" погранвойск ГПС в селе Шатырлы Джалилабадского района заметил двух неизвестных лиц, незаконно перешедших границу Азербайджана (с Ираном - ИФ)», - говорится в сообщении ГПС.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ГПС нарушители границы задержаны. Им оказались граждане Ирана, жители города Герми Азими Милад и Фаллах Мухаммад.

«В ходе осмотра у них были изъяты наркотические средства общим весом 41,37 кг, один нож и баллончик слезоточивого газа», - подчеркивает служба.

ГПС сообщает, что по факту продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Х.Насирзаде