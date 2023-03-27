Профсоюзный центр Израиля грозит начать всеобщую забастовку из-за судебной реформы

Председатель национального центра израильских профсоюзов Гистадрут Арнон Бар-Давид в понедельник объявил о намерении организовать всеобщую забастовку в стране, если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не откажется от реализации судебной реформы.

"Бар-Давид сказал, что забастовка начнется прямо сегодня, если премьер-министр Биньямин Нетаньяху не заявит об остановке судебной реформы", - сообщает "Таймс оф Израэл".

"Мы беремся за руки, чтобы остановить рабочую активность в Государстве Израиль. Торговые центры и фабрики закроются", - заявил он на выступлении перед лидерами бизнес-сообщества и государственными служащими.

Также забастовка должна будет затронуть и сектор здравоохранения.

Он заверил, что за прошедшие недели прикладывал все возможные усилия для стабилизации ситуации, но теперь "более нельзя раскалывать население страны".

В Гистадруте состоит около 800 тыс. человек.

Между тем интернет-издание Ynet news сообщило со ссылкой на источники в офисе Нетаньяху, что премьер принял решение остановить процесс реформы. Ожидается, что премьер позднее объявит об этом шаге.

Массовые протесты против судебной реформы, которые продолжаются уже 12 недель, вылились в выходные в столкновения с полицией, которая была вынуждена применять в ряде случаев слезоточивый газ и водометы. Общенациональная волна протестов обострилась после увольнения министра обороны Йоава Галланта. Отставка министра была связана с тем, что он призвал правительство остановить процесс принятия закона.

В израильской оппозиции считают, что судебная реформа ослабит судебную власть и ее способность контролировать действия правительства и парламента.