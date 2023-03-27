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Макроэкономика 27.03.2023 19:03

Китайская экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось - глава Maersk

Восстановление экономики Китая происходит более медленными темпами, чем ожидалось, поскольку последствия пандемии коронавируса по-прежнему оказывают давление на потребительский сектор, полагает глава датской транспортной компании AP Moeller-Maersk Винсент Клерк.

"В начале года была надежда на очень сильное восстановление после открытия китайской экономики после COVID, - сказал он в интервью Financial Times в Пекине. - Пока мы этого не увидели. Все случившееся сильно ударило по китайским потребителям, и они пока не в настроении активно тратить".

Власти Китая считают целью на текущий год рост ВВП на 5%. Тем временем многие экономисты рассчитывают на лучшую динамику. Международный валютный фонд прогнозирует подъем на 5,2%.

Клерк отметил, что китайцы хранят около 70% сбережений в недвижимости, а этот сектор особенно пострадал от усилий правительства по сокращению корпоративного долга. Китайские акции также отстают от акций других регионов, и дополнительное давление оказывают геополитические противоречия между КНР и США, добавил он.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, МНЕНИЕ


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