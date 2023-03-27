Банковский кризис вызвал пузырь фондов денежного рынка - BofA

Кризис в американской банковской отрасли привел к появлению пузыря в сегменте фондов денежного рынка, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет Bank of America Corp.
По данным аналитиков банка, за последние четыре недели активы под управлением фондов денежного рынка выросли на $300 млрд, до более $5,1 трлн.
Кроме того, эксперты банка указывают на крупнейший недельный приток инвестиций в денежные средства с марта 2020 года, крупнейший шестинедельный приток инвестиций в US Treasuries за всю историю и самый значительный отток капитала с рынка облигаций инвестиционного уровня с октября 2022 года.
Резкий рост активов под управлением фондов денежного рынка наблюдался в 2008 и 2020 годах. Однако тогда Федеральная резервная система (ФРС) США снижала процентные ставки, а не повышала. Как сообщалось, 22 марта американский регулятор повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов.
"Рынки акций и облигаций слишком сильно хотят снижения ставок, а рецессии опасаются недостаточно", - отмечают аналитики BofA.
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