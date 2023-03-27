У Макрона и главы Еврокомиссии в совместном визите в Китай будут раздельные программы - ЕК

Президент Франции Эмманюэль Макрон совершит государственный визит в Китай, и направляющаяся вместе с ним в Пекин глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не будет участвовать в мероприятиях этого визита, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Почему она направляется вместе с президентом Макроном? Причина очень проста: президент Макрон запланировал свой визит и предложил ей направиться вместе с ним", - ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул значение отношений ЕС с таким крупным международным партнером, как Китай. Мамер отметил, что в четверг фон дер Ляйен выступит с "очень важным докладом" об отношениях с Китаем, и это удачный повод - совершить затем такой визит на следующей неделе.

"Но есть одна деталь, которую я должен вам сообщить. Ее поездка не является частью государственного визита французского президента в Китай. Два визита пройдут параллельно в схожем контексте, но переговоры, которые мы организуем для председателя комиссии, не будут совместными с французской делегацией. То есть она не будет участвовать в государственном визите Франции. Но они направятся туда вместе", - объяснил представитель ЕК.

Вместе с тем он предположил, что встреча Макрона и фон дер Ляйен с председателем КНР Си Цзиньпином будет совместной.

Пресс-секретарь также сообщил, что организационные детали визита главы ЕК пока еще прорабатываются, и он не готов говорить об этом подробно. При этом Мамер не исключил, что среди тем для обсуждения в Пекине будут события на Украине.

После саммита ЕС 24 марта в Брюсселе президент Франции, планирующий визит в Китай в начале апреля, заявил журналистам, что совершит его в сопровождении председателя Европейской комиссии, чтобы представить Пекину "единый голос (Евросоюза)".