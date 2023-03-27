Доля женщин среди водителей грузовиков в США составляет около 8% и растет на фоне дефицита кадров

Доля женщин среди водителей грузовых автомобилей и в службах доставки в США составляет порядка 8%, передает CNBC со ссылкой на Федеральное бюро статистики Министерства труда.
При этом, по данным отраслевой ассоциации Women In Trucking, среди водителей с правами на эксплуатацию автомобилей тяжелее 26 тыс. фунтов (около 12 тонн) доля женщин почти удвоилась за 5 лет и составила 14%.
Кроме того, женщины занимают треть должностей в высшем руководстве компаний транспортной отрасли против примерно 24% четырьмя годами ранее.
Трудоустройство женщин на грузовом автотранспорте, которому способствуют Women In Trucking и другие организации, стало более насущной задачей с распространением в США коронавируса, отмечает телеканал. Пандемия спровоцировала кризис в образовательной отрасли и сфере услуг, и многие женщины переквалифицировались в водителей грузовиков.
Индустрия грузовых автоперевозок испытывает острый дефицит водителей. По данным отраслевой организации American Trucking Associations (ATA), в 2021 году он составлял 80 тыс. человек, а к 2030 году может вырасти вдвое.
Для решения проблемы необходимо за 10 лет нанять 1 млн водителей, указывает ATA. В 2021 году в стране насчитывалось около 2,1 млн водителей крупнотоннажных грузовых автомобилей и тягачей с полуприцепом.
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