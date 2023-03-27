КазТрансОйл в марте намерен отправить на экспорт для прокачки по БТД 20 тыс. т нефти с Тенгиза, в апреле - 125 тыс. т

АО "КазТрансОйл" отправило на экспорт 9,959 тыс. тонн нефти с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), сообщила компания.
"АО "КазТрансОйл" в порту Актау отгрузило 9,959 тыс. тонн нефти с казахстанского месторождения Тенгиз на танкер President Heydar Aliev для дальнейшей поставки сырья в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан", - говорится в сообщении, которое поступило в агентство "Интерфакс-Азербайджан".
По данным компании, до конца марта планируется отгрузить еще около 10 тыс. тонн тенгизской нефти по данному маршруту.
Таким образом, в целом в марте по этому маршруту планируется отправить около 20 тыс. тонн нефти с Тенгиза. Планируемые объемы отправки в апреле заметно больше.
"Планируемая масса отгрузки нефти по направлению Баку-Тбилиси-Джейхан на апрель 2023 года составляет 125 тыс. тонн", - уточнили в компании.
Как сообщалось ранее, транзит нефти из казахстанского порта Актау в Баку с дальнейшей транспортировкой по нефтепроводу БТД, по данным "КазТрансОйла" планировалось начать еще в феврале. Однако отгрузка так и не была начата из-за форс-мажора в связи с временной приостановкой погрузочных операций на терминале Джейхан. "Тенгизшевройл" (оператор разработки месторождения Тенгиз), в свою очередь, уточнял, что поставки сорвались из-за последствий землетрясения в Турции.
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