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27.03.2023 17:18

Yelo Bank стал первым банком Азербайджана, ставшим членом Microfinance Centre

В рамках международного сотрудничества Yelo Bank был выбран членом Микрофинансового Центра (MFC). Отметим, что Yelo является первым банком Азербайджана, ставшим членом MFC. Основная цель этого сотрудничества - использование международного опыта и применение современных стандартов для развития финансовых услуг.

MFC — это международная социально-финансовая сеть, которая стимулирует справедливое, инклюзивное, равноправное и ответственное обслуживание. MFC объединяет более 100 организаций из 36 стран Европы и Центральной Азии. В настоящее время MFC предоставляет микрофинансовые услуги более чем 2 миллионам залоговых клиентов.

Финансирование реального сектора всегда является одним из приоритетных направлений дляYelo Bank. В рамках такого международного сотрудничества Банк планирует использовать опыт зарубежных партнеров в своей будущей деятельности.

Есть дополнительные вопросы покредиту для малого бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите нам через Facebook, Instagram или WhatsАpp.

YeloBank– Яркий банкинг!

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