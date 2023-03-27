Страховщики Азербайджана в январе-феврале увеличили премии на 24%, выплаты – в 1,8 раза

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-феврале 2023 года составили 221 млн 67,9 тыс. манатов, что на 24% больше показателя аналогичного периода 2022 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 171 млн 427,38 тыс. манатов (рост на 19,8%) или 77,5% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 69 млн 634,47 тыс. манатов (рост на 35,6%), по страхованию иному, чем жизнь - 101 млн 792,9 тыс. манатов (рост на 10,9%).

По обязательным видам страхования премии составили 49 млн 640,55 тыс. манатов (рост на 41,1%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали: по страхованию на дожитие (64 млн 933,86 тыс. манатов), медицинскому страхованию (64 млн 871,05 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (23 млн 457,88 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 69,3% поступлений страховщиков.

В январе-феврале 2023 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 70 млн 514,39 тыс. манатов, что в 1,8 раза больше показателя января-февраля 2022 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 52 млн 591 тыс. манатов (рост в 2,1 раза) или 74,6% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 37 млн 517,2 тыс. манатов (рост в 3,8 раза), по страхованию иному, чем жизнь - 15 млн 73,8 тыс. манатов (рост на 4,2%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 17 млн 923,35 тыс. манатов (рост на 23,8%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (17 млн 206,25 тыс. манатов), на дожитие (37 млн 348,9 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (11 млн 308,2 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 93,4% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в январе-феврале увеличились в 4 раза по сравнению с январем-февралем 2022 года.

На конец февраля 2023 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему премий в январе-феврале 2023 года вошли: PASHA Sigorta – 81,11 млн манатов, PASHA Heyat Sigorta – 67,581 млн манатов, Qala Sigorta – 13,391 млн манатов, Agrar Sigorta – 9,04 млн манатов и Ateshgah Heyat Sigorta – 8,223 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 81,1% премий страховщиков за отчетный период.

В топ-5 страховщиков по объему выплат в январе-феврале 2023 года вошли: PASHA Heyat Sigorta – 32,888 млн манатов, PASHA Sigorta – 11,669 млн манатов, Xalq Sigorta – 5,442 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 3,755 млн манатов и Ateshgah Sigorta – 2,845 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 80,3% премий страховщиков за январь.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам января-февраля 2023 года составила 1,1%.

Х.Насирзаде