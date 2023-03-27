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Дальнее зарубежье 27.03.2023 17:39

Патрушев заявил о способности Японии проводить наступательные операции

Япония способна проводить наступательные операции, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Вашингтон подтолкнул Токио на новую милитаризацию. Силы самообороны Японии становятся полноценной армией, которая способна проводить наступательные операции", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Это уже юридически подтверждено японским законодательством, что фактически является грубым нарушением одного из важнейших итогов Второй мировой войны", - отметил он.

Патрушев отметил, что Япония делает ставку на ударные вооружения.

"Создается впечатление, что из жителей островного государства вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы", - заявил секретарь СБ РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, СОВБЕЗ


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