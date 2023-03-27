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ТЭК 27.03.2023 18:30

Крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Франции продлило забастовку накануне общенационального дня протестов

Собрание коллектива крупнейшего во Франции нефтеперерабатывающего завода TotalEnergies в Гонфревиль-л`Орше (Нормандия, департамент Приморская Сена) проголосовало в понедельник за продление на трое суток забастовки в знак протеста против пенсионной реформы, сообщает газета Ouest-France.

Издание отмечает, что на предприятии в эти дни не будут трудиться, в том числе, принудительно привлеченные префектурой работники.

В то же время административный суд Руана отклонил в воскресенье претензии профсоюзного объединения Всеобщая конфедерация труда (CGT) за принудительное привлечение властями 24 марта ряда бастующих рабочих к обслуживанию завода, которое CGT расценила как незаконное.

Суд счел, что блокирование снабжения парижских аэропортов авиационным топливом нарушает общественный порядок, в частности, угрожает скоплением тысяч транзитных пассажиров. По мнению судей, распоряжение префектуры о привлечении ограниченного персонала в данном случае не является ущемлением права на забастовку.

Решение о продлении забастовки на заводе TotalEnergies принято накануне запланированного профсоюзами очередного, 10-го, общенационального дня протестов против пенсионной реформы 28 марта. Тем временем забастовки уже проходят в разных местах страны. В том числе, на железнодорожном транспорте, в энергетическом секторе, среди мусорщиков и работников ряда других профессий.

После того, как исполнительной власти удалось ввести реформу, предусматривающую выход на пенсию в 64 года вместо действовавшего до того пенсионного возраста в 62 года в обход парламентского голосования с использованием конституционной статьи 49.3, продолжавшиеся с января акции протеста приобрели более острый характер, выливаясь порой в серьезные беспорядки.

Теперь противники реформы, пишет издание, возлагают надежды на орган конституционного контроля - Конституционный совет, который должен вынести свое мнение по принятому закону о пенсиях до 23 апреля. Помимо того, Конституционный совет даст заключение на инициативу левой оппозиции о проведении референдума по данному вопросу.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЗАВОД, ЗАБАСТОВКА


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