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Цена на нефть

24.03 $/bbl +/- WTI 69.26 -0.70 Brent 74.99 -0.92

ТЭК 27.03.2023 19:22

Нефть дорожает на фоне ослабления банковского кризиса

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне ослабления опасений относительно состояния банковских систем США и Европы, сообщает MarketWatch.

"Несколько недель для нефти были волатильными из-за банковского шторма, инвесторы вынуждены были ухудшать свои прогнозы в отношении экономики, что в свою очередь сильно сказалось на перспективах роста спроса на топливо", - заявил старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.

Опасения, что банковские проблемы могут перерасти в полноценный кризис, вызвали падение цен на нефть в начале этого месяца до минимумов за последние 15 месяцев. Однако настроения постепенно улучшаются, и нефть растет, отмечает эксперт.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 подорожали на $1,39 (на 1,85%) - до $76,38 за баррель. Котировки майских фьючерсов на марку WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,57 (на 2,3%) - до $70,83 за баррель.

"Внимание рынка возвращается к важным экономическим показателям, - полагает аналитик Danske Bank Йенс Педерсен. - Инвесторы хотят оценить состояние экономики и силу спроса на нефть".

Так, в четверг будет опубликована окончательная оценка изменения ВВП США в четвертом квартале. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют в среднем, что показатель будет улучшен и укажет на экономический рост на 3,2% в пересчете на готовые темпы против объявленных ранее 2,7%.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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