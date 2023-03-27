Нефть дорожает на фоне ослабления банковского кризиса

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне ослабления опасений относительно состояния банковских систем США и Европы, сообщает MarketWatch.
"Несколько недель для нефти были волатильными из-за банковского шторма, инвесторы вынуждены были ухудшать свои прогнозы в отношении экономики, что в свою очередь сильно сказалось на перспективах роста спроса на топливо", - заявил старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам.
Опасения, что банковские проблемы могут перерасти в полноценный кризис, вызвали падение цен на нефть в начале этого месяца до минимумов за последние 15 месяцев. Однако настроения постепенно улучшаются, и нефть растет, отмечает эксперт.
Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 подорожали на $1,39 (на 1,85%) - до $76,38 за баррель. Котировки майских фьючерсов на марку WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на $1,57 (на 2,3%) - до $70,83 за баррель.
"Внимание рынка возвращается к важным экономическим показателям, - полагает аналитик Danske Bank Йенс Педерсен. - Инвесторы хотят оценить состояние экономики и силу спроса на нефть".
Так, в четверг будет опубликована окончательная оценка изменения ВВП США в четвертом квартале. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют в среднем, что показатель будет улучшен и укажет на экономический рост на 3,2% в пересчете на готовые темпы против объявленных ранее 2,7%.
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