Вашингтон подтверждает поддержку устойчивого мира между Баку и Ереваном - Байден

США выступают за прочный мир между Азербайджаном и Арменией, говорится в поздравительном послании американского президента Джо Байдена, направленного азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз-Байрам.
"В этот сезон обновления и размышлений Соединенные Штаты еще раз подтверждают свою поддержку устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, который будет поощрять безопасность и процветание для грядущих поколений на Южном Кавказе", - говорится в послании президента США.
Байден отметил, что Азербайджан и Соединенные Штаты в течение прошлого года консолидировались "для обеспечения энергетической безопасности и реагирования на транснациональные вызовы", с которыми столкнулись народы двух стран.
"Охотно жду дальнейшего углубления дружбы между нашими народами в нынешнем году, когда мы отмечаем приход весны и новые начинания", - отметил Байден.
Н.Аббасова
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