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Дальнее зарубежье 27.03.2023 21:20

ЕС и Польша обсудили производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Официальные лица из Польши и ЕС обсудили в понедельник наращивание производства артиллерийских боеприпасов в рамках объявленного ранее в марте плана помощи Украине, сообщает в Associated Press.

Член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон в понедельник посетил завод по производству боеприпасов Dezamet в городе Нова-Демба на юго-востоке Польши вместе с польским премьер-министром Матеушем Моравецким и министром обороны Мариушем Блащаком. Они заявили, что европейским странам необходимо срочно нарастить производство боеприпасов и призвали страны ЕС передать Украине уже существующие запасы.

Ранее в марте лидеры ЕС одобрили планы по отправке Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ


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