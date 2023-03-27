Нетаньяху согласился заморозить реализацию судебной реформы, вызвавшей масштабные протесты в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир договорились отложить принятие закона о судебной реформе до летней сессии кнессета, передает новостной сайт радиостанции "Аруц шева".
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир договорились, что законопроект о судебной реформе будет временно заморожен и вновь передан на рассмотрение во время летней сессии Кнессета, это позволит провести переговоры по реформе", - говорится в сообщении на сайте.
Ожидается, что позднее в понедельник Нетаньяху выступит с обращением на эту тему.
В последние недели в стране проходят масштабные манифестации. Люди выражают протест против юридической реформы, которую проводит правительство Нетаньяху. Масштабные протесты, в частности, прошли и в понедельник.
Вызывающая недовольство сторонников израильской оппозиции реформа нацелена, в частности, на то, чтобы ограничить возможности Верховного суда по контролю над законодательной властью. В нынешнем своем виде проект предполагает, что правительство Израиля получить возможность контролировать ключевые назначения на должности в судебной системе страны. Также реформа ограничит полномочия юрисконсультов при правительстве.
Кроме того, реформа в случае одобрения даст возможность кнессету простым большинством голосов отменять решения Верховного суда, ограничит возможности суда давать юридическую оценку законопроектам и действиям исполнительной власти.
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