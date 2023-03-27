Во Франции задействуют 13 тыс. полицейских для обеспечения порядка из-за протестов во вторник

Около 13 тыс. сотрудников полиции и жандармерии будут задействованы для обеспечения порядка во Франции во вторник, когда профсоюзы намерены провести очередные масштабные акции протеста против пенсионной реформы, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

"Будут задействованы 13 тыс. полицейских и жандармов", - объявил министр.

Он отметил, что 5,5 тыс. из них будут работать в Париже.

По словам министра, службы МВД готовятся к "значительным рискам нарушения общественного порядка".

Французские профсоюзы намерены провести массовые акции протеста против пенсионной реформы во вторник. Ожидается, что к забастовкам и демонстрациям присоединятся сотрудники разных сфер, в том числе транспортной и образовательной. По этой причине будет осуществляться с перебоями и большими интервалами движение железнодорожного и воздушного транспорта. В аэропортах Париж-Орли, Марселя, Тулузы и Бордо могут отменить до 20% рейсов.

Во Франции в последние недели все активнее проводятся демонстрации и забастовки против одобренного властями в обход парламента проекта пенсионной реформы по повышению возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Некоторые из акций протеста перетекают в беспорядки, многих протестующих задерживают за хулиганство. В Бордо протестующие на минувшей неделе подожгли вход в мэрию, в Тулузе и Лионе они устроили погромы. Во французской столице Париже было зафиксировано более 900 случаев поджога городского имущества.