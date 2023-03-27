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Финансы 27.03.2023 22:45

Европейская «дочка» ВТБ с 1 апреля официально получит статус ликвидируемой

VTB Bank (Europe), дочерний банк ВТБ в Европе, будет ликвидирован с 1 апреля этого года, соответствующее решение было принято на внеочередном собрании кредитной организации, говорится в сообщении VTB Bank Europe.

Таким образом, с 1 апреля банк приступит к дальнейшему прекращению всех оставшихся деловых и клиентских отношений. Процесс ликвидации займет несколько лет. Депозиты клиентов в банке защищены двухуровневой системой гарантирования вкладов.

"Принимая это решение, мы переходим от состояния фактической ликвидации, в котором банк уже находится с запретом на новую деятельность и прием депозитов, введенным органом банковского надзора весной прошлого года, к процессу сворачивания, утвержденному общим собранием", - заявил специальный представитель и генеральный директор VTB Europe Франк Хеллвиг, назначенный Федеральным органом финансового надзора Германии (BaFin).

VTB Bank Europe, активы которого на конец 2021 года составили 7,3 млрд евро, принадлежал ВТБ. В апреле 2022 года после введения санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил российский банк от управления "дочкой" и лишил его возможности распоряжаться финансовыми активами VTB Bank Europe, отдельно указав, что европейский банк не подпал под ограничения ЕС. Право голоса по решению суда было передано доверительному управляющему с правом голоса.

"Капитализация банка по-прежнему позволяет выполнять все предстоящие обязательства без каких-либо ограничений", - заявил финансовый директор Миро Задро, чьи слова приводятся в сообщении VTB Bank Europe.

ВТБ вел переговоры об обмене активов дочернего европейского банка на российские активы RBI, но они не нашли решения на политическом уровне.

"Мы потеряли наш банк в Германии. Несмотря на то, что он по-прежнему носит имя ВТБ, он вне нашего управления. При этом мы оставили его в хорошем состоянии. Мы сделали предложение Кристин Лагард, главе ЕЦБ, она непревзойденный специалист в финансовой сфере, я хорошо ее знаю, но у меня более нет контактов с ней. Наше предложение простое: обмен активов. Если у вас есть проблемы с вашими активами в России, передайте их нам в обмен на наши активы в Германии. Западные банки проявили к этому интерес. Но не западные правительства", - говорил глава ВТБ Андрей Костин в марте в интервью французской газете Les Echos.

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ВТБ, БАНК


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