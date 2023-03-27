Новым лидером правящей Шотландской национальной партии стал Хумза Юсаф

Министр здравоохранения Хумза Юсаф победил на выборах лидера правящей Шотландской национальной партии (SNP), теперь он, как ожидается, будет назначен новым первым министром Шотландии, сообщает в понедельник Sky News.

Во вторник в шотландском парламенте состоится голосование, по итогам которого, вероятнее всего, Юсаф официально будет назначен первым министром.

Юсаф получил около 26 тыс. голосов от членов SNP, тогда как его соперница министр финансов и экономики Кейт Форбс смогла набрать около 23,9 тыс.

Новый глава SNP заявил, что ощущает себя "счастливейшим человеком в мире".

"Служить моей стране в качестве первого министра будет величайшей привилегией и гордостью в моей жизни, если парламент завтра решит выбрать меня следующим первым министром Шотландии", - заявил Юсаф.

Он также отметил, что намерен продолжать попытки предшественников добиться независимости Шотландии.

До выборов The Guardian называл Юсафа "предпочтительным кандидатом" с точки зрения первого министра Шотландии Николы Стерджен, так как он получил поддержку большинства членов ее кабинета министров.

Первый министр Шотландии избирается голосованием в парламенте и, технически, любой депутат может занять этот пост, однако обычно на позицию избирается лидер правящей партии. Так как на данный момент большинство в парламенте занимает SNP, новый лидер партии, вероятнее всего, станет первым министром Шотландии. В случае, если по каким-либо причинам парламент не сможет выбрать нового первого министра в течение 28 дней, выборы состоятся снова.

15 февраля Стерджен объявила, что покидает свой пост. Она отметила, что продолжит исполнять полномочия до тех пор, пока ей на смену не изберут нового первого министра. Она также опровергла слухи о том, что ее отставка вызвана положением дел на политической сцене Шотландии. По ее словам, это решение далось ей сложно, и она думала над ним на протяжении нескольких недель.

Юсаф может стать первым лидером Шотландии с корнями из Южной Азии, а также первым, исповедующим ислам. Он родился в Глазго и окончил университет в этом городе. Его отец родился в Пакистане и иммигрировал в Шотландию в 1960-х вместе с семьей. Мать Юсафа родилась в Кении в семье южноазиатского происхождения.