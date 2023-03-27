Профсоюзы в Израиле объявили о завершении забастовок после обещания Нетаньяху заморозить судебную реформу

Глава федерации профсоюзов Израиля Арнон Бар-Давид объявил в понедельник вечером о прекращении всеобщей забастовки после того, как премьер страны Биньямин Нетаньяху объявил о замораживании судебной реформы, вызвавшей масштабные протесты в стране, передают израильские СМИ.

Также об отзыве запланированной на 28 марта забастовки объявил профсоюз врачей и сотрудников университетов - все университеты и больницы вернутся к работе по расписанию.

Ранее Нетаньяху заявил, что реализация судебной реформы в Израиле будет приостановлена как минимум до завершения парламентских каникул, а он попытается найти компромисс с оппозицией. При этом он отметил, что большинство его сторонников поддерживают реформу, поэтому "в той или иной форме она будет проведена".

В понедельник в стране продолжались масштабные протесты сторонников оппозиции, которые выступают против судебной реформы. Однако также на акцию вышли и сторонники правительства Нетаньяху. Десятки тысяч израильтян в Иерусалиме вышли на улицы и заявили, что их "голоса не менее важны", чем оппозиции.