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ТЭК 28.03.2023 17:02

Austrian Airlines отменила более 100 рейсов из-за забастовки работников

Более сотни рейсов австрийской авиакомпании Austrian Airlines пришлось отменить во вторник из-за забастовки работников, требующих повышения оплаты труда, сообщает Bloomberg.

"Austrian Airlines во вторник отменила более 100 рейсов, поскольку работники вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплаты", - передает Bloomberg.

Согласно данным экономической палаты Австрии, авиакомпания предложила повышение оплаты труда на 12,3%. В то же время работники отметили, что это предложение относится только к некоторым категориям сотрудников, а остальные могут ожидать повышения зарплат лишь на 10%.

Владельцем Austrian Airlines является германская авиакомпания Lufthansa, работники которой организовали забастовку также с требованием повышения зарплат накануне.

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Тэги: АВСТРИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙСЫ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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