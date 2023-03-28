Austrian Airlines отменила более 100 рейсов из-за забастовки работников

Более сотни рейсов австрийской авиакомпании Austrian Airlines пришлось отменить во вторник из-за забастовки работников, требующих повышения оплаты труда, сообщает Bloomberg.
"Austrian Airlines во вторник отменила более 100 рейсов, поскольку работники вышли на акцию протеста с требованием повысить зарплаты", - передает Bloomberg.
Согласно данным экономической палаты Австрии, авиакомпания предложила повышение оплаты труда на 12,3%. В то же время работники отметили, что это предложение относится только к некоторым категориям сотрудников, а остальные могут ожидать повышения зарплат лишь на 10%.
Владельцем Austrian Airlines является германская авиакомпания Lufthansa, работники которой организовали забастовку также с требованием повышения зарплат накануне.
Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Израиль и Палестину
В Лачине до конца 2023г завершится строительство до 500 частных домов – Алиев
Азербайджан завершает инженерно-фортификационные работы в Лачинском районе - Алиев
Исполком МОК отложил решение по допуску россиян и белорусов до международных турниров - Бах
Популярные отели Турции подорожали на четверть из-за инфляции и повышенного спроса
Доля женщин среди водителей грузовиков в США составляет около 8% и растет на фоне дефицита кадров
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Болгария не располагает снарядами для поставок в Украину в рамках инициативы ЕС
Французы вновь выходят на улицы против пенсионной реформы
Афганец совершил нападение с ножом на посетителей центра мусульман-исмаилитов в Лиссабоне, двое погибли
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Объявлен новый состав членов правления Caspian Energy Club
5 команд Бакинской высшей школы нефти SOCAR вышли в финал TEKNOFEST
Yelo Bank стал первым банком Азербайджана, ставшим членом Microfinance Centre
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна