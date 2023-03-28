Французы вновь выходят на улицы против пенсионной реформы

Десятый день общенациональных протестов против пенсионной реформы пройдет во вторник по призыву профсоюзов во Франции, власти опасаются новых беспорядков, сообщают французские СМИ.

Профсоюзы рассчитывают повторить рекорд девятого "дня мобилизации" 23 марта, когда им удалось вывести на улицы больше миллиона протестующих. По данным BFMTV, спецслужбы прогнозируют на этот раз от 650 тыс. до 900 тыс. манифестантов по стране, в том числе в Париже от 70 тыс. до 100 тыс.

На основе информации профсоюзов и местных СМИ, телеканал насчитал, что на европейской части территории Франции предстоят 238 манифестаций. Помимо традиционных демонстраций, в ряде городов пройдут жесткие забастовки, в рамках которых активисты намерены блокировать производства и предоставление услуг в ряде секторов. Водители-дальнобойщики планируют создать помехи на дорогах.

Также ссылаясь на анализ спецслужб, BFMTV предсказывает активное участие молодежи в акциях протеста против пенсионной реформы. Власти ожидают, что молодых людей в колоннах манифестантов во вторник будет в два-три раза больше, чем 23 марта, когда они вышли в количестве около 30 тыс.

Правоохранительные органы готовятся к беспорядкам из-за "радикализации некоторых членов профсоюзов", которые могут устроить погромы и развязать потасовки с полицией в нескольких десятках городов страны. Глава МВД Жеральд Дарманен объявил накануне, что в Париже для обеспечения порядка будут задействованы 5,5 тыс. полицейских, а всего по Франции - 13 тыс.

В свою очередь профсоюзы и левая оппозиция заверяют о неприятии насилия и обещают мирный протест.

BFMTV отмечает твердую позицию по принятой реформе президента Эмманюэля Макрона, ожидающего решение органа конституционного контроля - Конституционного совета, который должен вынести мнение по закону о пенсиях до 23 апреля. Помимо этого, Конституционный совет даст заключение на инициативу левой оппозиции о проведении референдума по данному вопросу.

Во вторник ряд французских СМИ растиражировал интервью радиостанции France Inter генерального секретаря Французской демократической конфедерации труда (CFDT) Лорана Берже, который для "поиска выхода" из социального кризиса призвал исполнительную власть прибегнуть к посредническим консультациям, назначив двух-трех посредников в качестве "жеста умиротворения".

По его словам, стороны должны договориться временно не применять закон о введении пенсионного возраста в 64 года, сесть за стол и посмотреть, "где может или не может быть найден социальный компромисс".

После того, как французской исполнительной власти удалось провести реформу, предусматривающую выход на пенсию в 64 года вместо действовавшего до того пенсионного возраста в 62 года, в обход парламентского голосования с использованием конституционной статьи 49.3, акции протеста во Франции, продолжавшиеся с января, приобрели более острый характер, выливаясь порой в серьезные беспорядки.