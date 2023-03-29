Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.03 $/bbl +/- WTI 72.81 +3.55 Brent 78.12 +3.13

Это интересно 29.03.2023 00:21

Disney начнет трехэтапное сокращение штата на этой неделе

Американская Walt Disney Co. на этой неделе приступит к сокращению 7 тыс. сотрудников, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение генерального директора Боба Айгера персоналу.

Первую, относительно небольшую группу сотрудников уведомят о сокращении в ближайшие четыре дня, еще несколько тысяч человек получат информацию об увольнении в апреле. Завершить кампанию планируется до лета текущего года.

Как отмечает Айгер, трехэтапное сокращение 4% штата - "часть стратегической перенастройки компании, которая включает важные меры по снижению расходов, необходимые для формирования более эффективного, скоординированного и оптимизированного подхода к нашей деятельности".

В феврале Disney сообщила о намерении уменьшить затраты на $5,5 млрд, в том числе на неспортивный контент на $3 млрд.

Котировки акций компании и фьючерсов на индекс Standard & Poor`s 500 на предварительных торгах во вторник практически не меняются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az