Disney начнет трехэтапное сокращение штата на этой неделе

Американская Walt Disney Co. на этой неделе приступит к сокращению 7 тыс. сотрудников, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение генерального директора Боба Айгера персоналу.
Первую, относительно небольшую группу сотрудников уведомят о сокращении в ближайшие четыре дня, еще несколько тысяч человек получат информацию об увольнении в апреле. Завершить кампанию планируется до лета текущего года.
Как отмечает Айгер, трехэтапное сокращение 4% штата - "часть стратегической перенастройки компании, которая включает важные меры по снижению расходов, необходимые для формирования более эффективного, скоординированного и оптимизированного подхода к нашей деятельности".
В феврале Disney сообщила о намерении уменьшить затраты на $5,5 млрд, в том числе на неспортивный контент на $3 млрд.
Котировки акций компании и фьючерсов на индекс Standard & Poor`s 500 на предварительных торгах во вторник практически не меняются.
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