Рост ВВП Азии в 2023г ускорится до 4,5%

Темпы роста реального ВВП Азии в текущем году ускорятся до 4,5% по сравнению с 4,2% в 2022 году, говорится в докладе, представленном в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ).
Азиатские экономики, являясь основными двигателями мировой экономики, будут способствовать повышению темпов общего восстановления в 2023 году. Азия позитивно выделяется на мрачном глобальном экономическом ландшафте и будет продолжать продвигать региональное производство, торговлю, инвестиции и финансовую интеграцию и сплоченность, сообщается в обзоре, который приводит агентство "Синьхуа".
По данным Международного валютного фонда, в этом году Китай и Индия обеспечат половину роста мировой экономики.
Генеральный секретарь БАФ Ли Баодун на пресс-конференции во вторник сказал, что рост и развитие Азии являются важнейшим событием на фоне глобального экономического спада. Он отметил, что азиатская экономика неуклонно растет, и восстановление экономики Китая дает очень сильный сигнал.
В докладе также говорится, что несмотря на ухудшение ситуации на глобальном рынке труда в 2023 году, ситуация с занятостью в Азии, особенно в Восточной Азии, может оказаться лучше, чем ожидалось.
В этом году БАФ, который проходит с 28 по 31 марта в городе Боао на острове Хайнань, привлек около 2 тыс. участников из более чем 50 стран.
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