Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

27.03 $/bbl +/- WTI 72.81 +3.55 Brent 78.12 +3.13

Макроэкономика 28.03.2023 22:21

Рост ВВП Азии в 2023г ускорится до 4,5%

Темпы роста реального ВВП Азии в текущем году ускорятся до 4,5% по сравнению с 4,2% в 2022 году, говорится в докладе, представленном в рамках Боаоского азиатского форума (БАФ).

Азиатские экономики, являясь основными двигателями мировой экономики, будут способствовать повышению темпов общего восстановления в 2023 году. Азия позитивно выделяется на мрачном глобальном экономическом ландшафте и будет продолжать продвигать региональное производство, торговлю, инвестиции и финансовую интеграцию и сплоченность, сообщается в обзоре, который приводит агентство "Синьхуа".

По данным Международного валютного фонда, в этом году Китай и Индия обеспечат половину роста мировой экономики.

Генеральный секретарь БАФ Ли Баодун на пресс-конференции во вторник сказал, что рост и развитие Азии являются важнейшим событием на фоне глобального экономического спада. Он отметил, что азиатская экономика неуклонно растет, и восстановление экономики Китая дает очень сильный сигнал.

В докладе также говорится, что несмотря на ухудшение ситуации на глобальном рынке труда в 2023 году, ситуация с занятостью в Азии, особенно в Восточной Азии, может оказаться лучше, чем ожидалось.

В этом году БАФ, который проходит с 28 по 31 марта в городе Боао на острове Хайнань, привлек около 2 тыс. участников из более чем 50 стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


Похожие новости


АБР снизил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2022г до 4,2%, в 2023г - до 4,6% Азии следует готовиться к "исключительной неопределенности" из-за ситуации в Китае - глава МВФ Пандемия COVID-19 лишила работы миллионы жителей азиатских стран Рост ВВП развивающихся стран Азии резко замедлится в 2020г из-за коронавируса - АБР Экономический прогноз для стран Азии отличается повышенной устойчивостью - ОЭСР ВБ прогнозирует ускорение роста экономик развивающихся стран Восточной Азии в 2013г Рост ВВП в Казахстане, Азербайджане, Туркмении и Узбекистане замедлится до 5,5% в 2012-2013гг - МВФ ВБ ожидает замедления роста азиатских emerging markets из-за ослабления подъема в КНР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az