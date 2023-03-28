Популярные отели Турции подорожали на четверть из-за инфляции и повышенного спроса

Размещение в популярных сетевых гостиницах Турции подорожало не менее чем на 25%, при этом спрос на отдых как на ближайшие даты, так и на глубину остается стабильно высоким, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"По словам турагентов, рост цен на размещение в Турции составил не менее 25%. Повышение гостиничных цен в Турции, с одной стороны, вынужденное из-за довольно высокой инфляции. С другой, спрос на отдых в стране этим летом вырос многократно, в том числе за счет главных конкурентов россиян - туристов из Германии. Для них на фоне пляжных европейских стран Турция даже после подорожания остается самой доступной", - говорится в сообщении.
Как отметили в РСТ, большинство туристов бронируют Турцию несмотря на то, что отдых подорожал. Лишь некоторые путешественники, заместив повышение цен, заняли выжидательную позицию.
Россияне часто запрашивают туры на апрель-май, ближайшие даты бронируют активнее, чем июль-август. Однако у некоторых турагентов глубина продаж достигает октября.
Согласно статистике Минтуризма Турции, Россия заняла первое место по турпотоку в страну в январе-феврале, он вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более полумиллиона человек.
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