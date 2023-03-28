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Дальнее зарубежье 28.03.2023 23:48

Alibaba изменит корпоративную структуру, создаст 6 независимых подразделений

Китайский онлайн-гигант Alibaba Group Holding планирует реорганизацию бизнеса путем создания шести независимых подразделений, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на письмо руководства компании сотрудникам.

В составе Alibaba будут действовать облачное подразделение Cloud Intelligence Group, подразделение в сфере онлайн-торговли Taobao-Tmall, логистическое Cainiao, бизнес по оказанию различных услуг в Китае (Local Services), отдел глобального цифрового бизнеса (Global Digital Business Group), а также подразделение, работающее в сфере цифровых медиа и секторе развлечений.

У каждого подразделения будет свой совет директоров и самостоятельные бюджеты. Кроме того, они смогут принимать решения о первичном размещении акций, говорится в сообщении Alibaba. Alibaba является владельцем SCMP.

Глава холдинговой компании Дэниэл Чжан сохранит свой пост, а также возглавит облачное подразделение. Директор по международной торговле Цзян Фань станет руководителем глобального цифрового бизнеса, Труди Дай возглавит подразделение онлайн-торговли.

Бумаги Alibaba подскочили в цене на 7,2% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке.

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Тэги: КИТАЙ, ALIBABA, БИЗНЕС, РЕОРГАНИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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