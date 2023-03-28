Азербайджан в январе начал экспорт бензина AI-92 в Турцию

Азербайджан в январе 2023 года экспортировал автомобильного бензина АI-92 на $2 млн 835,71 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Объем экспорта бензина в отчетный период составил 3 тыс. 878,78 тонн. Весь объем топлива был экспортирован в Турцию», - отметили в правительстве.

Как сообщалось, в 2022 году Азербайджан экспортировал 30 тыс. 753,72 тонн (спад на 41,9%) на $27 млн 869,19 тыс. (спад на 12,4%). В отчетный период весь объем топлива был экспортирован в ОАЭ.

В Азербайджане автомобильный бензин марки АI-92 производится только на БНПЗ.

Н.Аббасова