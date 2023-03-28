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ТЭК 28.03.2023 15:24

Азербайджан в январе начал экспорт бензина AI-92 в Турцию

Азербайджан в январе 2023 года экспортировал автомобильного бензина АI-92 на $2 млн 835,71 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Объем экспорта бензина в отчетный период составил 3 тыс. 878,78 тонн. Весь объем топлива был экспортирован в Турцию», - отметили в правительстве.

Как сообщалось, в 2022 году Азербайджан экспортировал 30 тыс. 753,72 тонн (спад на 41,9%) на $27 млн 869,19 тыс. (спад на 12,4%). В отчетный период весь объем топлива был экспортирован в ОАЭ.

В Азербайджане автомобильный бензин марки АI-92 производится только на БНПЗ.

Н.Аббасова

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Тэги: БЕНЗИН, ТУРЦИЯ, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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